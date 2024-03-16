"Жирона" с Довбиком, но без Цыганкова уступила "Хетафе" в чемпионате Испании (видео)

Подопечные Мичела уже на 10 очков отстают от "Реала", который лидирует.

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде проиграла "Хетафе" в матче 29-го тура испанской Ла Лиги – 1:0 .

Единственный гол в этой встрече хозяева забили в первом тайме. На 33-й минуте Йеллу Сантьяго нанес результативный удар после передачи, которую сделал Илайш Мориба.

Довбик вышел в стартовом составе каталонского клуба и провел на поле полный матч. Цыганков не попал в заявку на игру из-за травмы и уже прибыл в лагерь сборной Украины, которая готовится к матчу плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Обзор матча "Хетафе" – "Жирона"

После этого матча "Жирона" (62 очка) осталась на втором месте в Ла Лиге. Подопечные Мичела уже на 10 баллов отстают от лидера чемпионата – мадридского "Реала" украинского вратаря Андрея Лунина.

В следующем туре чемпионата Испании, после международной паузы, "Жирона" 31 марта примет "Бетис", а "Хетафе" днем ранее дома встретится с "Севильей".

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