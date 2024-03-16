Лунин помог "Реалу" уверенно победить "Осасуну" и укрепить лидерство в Ла Лиге (видео)

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде обыграл "Осасуну" в матче 29-го тура испанской Ла Лиги – 2:4 .

Уже на 4-й минуте встречи "сливочных" вывел вперед Винисиус Жуниор, на что памплонцы всего через три минуты ответили точным ударом Анте Будимира.

Однако на перерыв подопечные Карло Анчелотти все же ушли в роли лидера, ведь на 18-й минуте отличился Дани Карвахаль.

Стоит отметить, что в конце первого тайма хозяева могли отыграться, но Лунин в прыжке отразил непростой удар соперника из-за пределов штрафной.

После перерыва "Королевский клуб" развил свое преимущество. На 61-й минуте Лунин начал голевую атаку – украинский вратарь отдал длинный и точный пас на Федерико Вальверде, который затем вывел Браима Диаса один на один с голкипером "Осасуны".

Прошло еще три минуты и мадридцы забили в четвертый раз в этом поединке – Винисиус оформил дубль, воспользовавшись передачей Вальверде.

В компенсированное время хозяева сумели отквитать один гол – на 90+1-й минуте Икер Муньос из пределов штрафной пробил между ног Лунину.

Лунин отыграл полный матч, который стал для него 17-м в этом сезоне в чемпионате Испании. В общей сложности Андрей в нынешней кампании провел 23 поединка за "Реал" во всех турнирах – пропустил 19 голов и 10 игр сыграл "на ноль".

Обзор матча "Осасуна" – "Реал" Мадрид

После этой победы "Реал" (72 очка) занимает первое место в Ла Лиге и на 10 баллов опережает "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова, которая с матчем в запасе идет второй. "Осасуна" (36 пунктов) находится на 10-й позиции.

В следующем туре чемпионата Испании, после международной паузы, "Реал" 31 марта примет "Атлетик" Бильбао. Днем ранее "Осасуна" на выезде встретится с "Альмерией".

Напомним, накануне "Реал" узнал своего соперника в 1/4 финала Лиги чемпионов. Мадридский гранд сойдется с действующим обладателем трофея "Манчестер Сити".

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