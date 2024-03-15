Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала

В пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальной и полуфинальной стадий Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Участие в ней приняли восемь клубов, которые сумели преодолеть 1/8 финала Лиги чемпионов. Это "Бавария", ПСЖ, "Манчестер Сити", мадридский "Реал", "Барселона", "Арсенал", дортмундская "Боруссия" и "Атлетико".

Отметим, что жеребьевка была "слепой", то есть команды не делили на сеяных и несеяных. Также не разводили между собой представителей одной страны.

Добавим, что в самом престижном еврокубке продолжают борьбу два украинских футболиста. Александр Зинченко и его "Арсенал" в четвертьфинале попытается одолеть "Баварию, а соперником мадридского "Реала" Андрея Лунина будет действующий обладатель трофея "Манчестер Сити".

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

"Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия)

"Атлетико" Мадрид (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)

"Реал" Мадрид (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

ПСЖ (Франция) – "Барселона" (Испания)

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов

"Атлетико" Мадрид (Испания) / "Боруссия" Дортмунд (Германия) – ПСЖ (Франция) / "Барселона" (Испания)

"Арсенал" (Англия) / "Бавария" (Германия) – "Реал" Мадрид (Испания) / "Манчестер Сити" (Англия)

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9/10 апреля, а ответные поединки будут сыграны 16/17 апреля.

Первые встречи полуфинала запланированы на 30 апреля/1 мая, ответные игры – 7/8 мая.

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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