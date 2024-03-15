Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу

У п'ятницю, 15 березня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування чвертьфінальної та півфінальної стадій Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Участь у ньому взяли вісім клубів, які зуміли подолати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Це "Баварія", ПСЖ, "Манчестер Сіті", мадридський "Реал", "Барселона", "Арсенал", дортмундська "Боруссія" та "Атлетіко".

Зазначимо, що жеребкування було "сліпим", тобто команди не ділили на сіяних та несіяних. Також не розводили між собою представників однієї країни.

Додамо, що у найпрестижнішому єврокубку продовжують боротьбу два українські футболісти. Олександр Зінченко та його "Арсенал" у чвертьфіналі спробує здолати "Баваріяю, а суперником мадридського "Реала" Андрія Луніна буде чинний володар трофею "Манчестер Сіті".

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Арсенал" (Англія) – "Баварія" (Німеччина)

"Атлетіко" Мадрид (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

"Реал" Мадрид (Іспанія) – "Манчестер Сіті" (Англія)

ПСЖ (Франція) – "Барселона" (Іспанія)

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Атлетіко" Мадрид (Іспанія) / "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – ПСЖ (Франція) / "Барселона" (Іспанія)

"Арсенал" (Англія) / "Баварія" (Німеччина) – "Реал" Мадрид (Іспанія) / "Манчестер Сіті" (Англія)

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 9/10 квітня, а поєдинки-відповіді буде зіграно 16/17 квітня.

Перші зустрічі півфіналу заплановано на 30 квітня/1 травня, ігри у відповідь – 7/8 травня.

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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