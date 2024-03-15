Трубін проти кривдника "Шахтаря": результати жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги Європи

У п'ятницю, 15 березня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24.

Його учасниками стали вісім клубів, які подолали стадію 1/8 фіналу Ліги Європи. Це "Вест Гем", "Марсель", "Бенфіка", "Мілан", "Аталанта", "Баєр", "Рома" та "Ліверпуль".

Процедура жеребкування була "сліпою", тобто команди не ділили на сіяних та несіяних. Також не розводили між собою представників однієї країни.

Зазначимо, що в другому за престижністю єврокубку продовжує виступи й один українець – голкіпер Анатолій Трубін з португальською "Бенфікою" намагатиметься у чвертьфіналі пройти французький "Марсель", який в 1/16 фіналу вибив з турніру донецький "Шахтар".

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи

"Мілан" (Італія) – "Рома" (Італія)

"Ліверпуль" (Англія) – "Аталанта" (Італія)

"Баєр" (Німеччина) – "Вест Гем" (Англія)

"Бенфіка" (Португалія) – "Марсель" (Франція)

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи

"Бенфіка" (Португалія) / "Марсель" (Франція) – "Ліверпуль" (Англія) / "Аталанта" (Італія)

"Мілан" (Італія) / "Рома" (Італія) – "Баєр" (Німеччина) / "Вест Гем" (Англія)

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться 11 квітня, а поєдинки-відповіді – 18 квітня.

Перші зустрічі 1/2 фіналу заплановано на 2 травня, ігри у відповідь – 9 травня.

Фінал поточного розіграшу Ліги Європи відбудеться 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

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