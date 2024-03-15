Трубин против обидчика "Шахтера": результаты жеребьевки четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы

Матчи 1/4 финала пройдут 11 и 18 апреля.
В пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы сезона-2023/24.
Его участниками стали восемь клубов, преодолевших стадию 1/8 финала Лиги Европы. Это "Вест Хэм", "Марсель", "Бенфика", "Милан", "Аталанта", "Байер", "Рома" и "Ливерпуль".
Процедура жеребьевки была "слепой", то есть команды не делили на сеяных и несеяных. Также не разводили между собой представителей одной страны.
Отметим, что во втором по престижности еврокубке продолжает выступления и один украинец – голкипер Анатолий Трубин с португальской "Бенфикой" постарается в четвертьфинале пройти французский "Марсель", который в 1/16 финала выбил из турнира донецкий "Шахтер".
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
"Милан" (Италия) – "Рома" (Италия)
"Ливерпуль" (Англия) – "Аталанта" (Италия)
"Байер" (Германия) – "Вест Хэм" (Англия)
"Бенфика" (Португалия) – "Марсель" (Франция)
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы
"Бенфика" (Португалия) / "Марсель" (Франция) – "Ливерпуль" (Англия) / "Аталанта" (Италия)
"Милан" (Италия) / "Рома" (Италия) – "Байер" (Германия) / "Вест Хэм" (Англия)
Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 11 апреля, а ответные поединки – 18 апреля.
Первые встречи 1/2 финала запланированы на 2 мая, ответные игры – 9 мая.
Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
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