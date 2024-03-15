Лига конференций: определились все участники 1/4 финала

7 и 14 марта состоялись матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона 2023/24.

По их итогам определилось восемь клубов, которые продолжат борьбу в третьем по престижности евротурнире на стадии четвертьфинала.

Это "Виктория" Пльзень (Чехия), ПАОК (Греция), "Фенербахче" (Турция), "Фиорентина" (Италия), "Астон Вилла" (Англия), "Брюгге" (Бельгия), "Лилль" (Франция) и "Олимпиакос" (Греция).

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций состоится в пятницу, 15 марта.

Напомним, финал нынешнего розыгрыша Лиги конференций состоится 29 мая на стадионе "Айя-София" в Афинах.

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