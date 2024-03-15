"Байер" в большинстве совершил камбэк против "Карабаха" и прорвался в четвертьфинал Лиги Европы (видео)

Команда Хаби Алонсо в драматичной концовке вырвала путевку в следующую стадию турнира.

"Байер" одолел "Карабах" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Чрезвычайно напряженный поединок на "БайАрене" в Леверкузене завершился со счетом 3:2 .

Первая игра между командами закончилась вничью 2:2, потому перед второй игрой в противостоянии сохранялся паритет.

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Сразу после перерыва Абделла Зубир неожиданно вывел азербайджанский клуб вперед. На 62-й минуте гости остались в меньшинстве – прямую красную карточку за фол последней надежды перед собственной штрафной получил Элвин Джафаркулиев.

Даже вдесятером "Карабаху" удалось забить второй мяч в ворота "Байера" – на 67-й минуте точный удар нанес Жуниньо.

Однако команда Хаби Алонсо все же воспользовалась численным преимуществом и совершила камбэк. На 72-й минуте забил Джереми Фримпонг, а в компенсированное время дубль оформил Патрик Шик, отличившись на 90+3-й и 90+7-й минутах.

Обзор матча "Байер" – "Карабах"

Будет добавлен в скором времени.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 15 марта.

Напомним, финал текущего розыгрыша Лиги Европы запланирован 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

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