"Ливерпуль" второй раз поиздевался над "Спартой" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы (видео)

"Мерсисайдцы" уничтожили чешский куб со счетом 11:2 по итогам двух встреч.
"Ливерпуль" дома уничтожил пражскую "Спарту" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 6:1.
За стартовые 14 минут команда Юргена Клоппа четырежды поразила ворота соперника: отличились Дарвин Нуньес, Бобби Кларк, Мохамед Салах и Коди Гакпо.
Перед перерывом чешская команда сократила отставание усилиями Велько Бирманчевича. Однако во втором тайме "красные" забили еще дважды – точные удары нанесли Доминик Собослай и Гакпо, который оформил дубль.
Обзор матча "Ливерпуль" – "Спарта" Прага
Будет добавлен в скором времени.
Отметим, в первом матче "Ливерпуль" в Праге уничтожил "Спарту" со счетом 5:1. Таким образом, по итогам двух встреч английский клуб выиграл со счетом 11:2 и сыграет в четвертьфинале Лиги Европы.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 15 марта.
Напомним, финал текущего розыгрыша Лиги Европы запланирован 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
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