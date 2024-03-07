Лига чемпионов: кто уже вышел в 1/4 финала

Уже известны имена половины участников четвертьфинальной стадии самого престижного еврокубка.

С 13 февраля по 13 марта проходят матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

По их итогам определятся восемь клубов, которые продолжат борьбу в самом престижном евротурнире на стадии четвертьфинала.

По состоянию на сейчас уже известны четыре участника 1/4 финала Лиги чемпионов. Это "Бавария", ПСЖ, "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".

В 1/8 финала "Бавария" прошла "Лацио" (0:1, 3:0), ПСЖ выбил "Реал Сосьедад" (2:0, 2:1), "Манчестер Сити" разобрался с "Копенгагеном" (3:1, 3:1), а "Реал" Мадрид справился с "РБ Лейпцигом" (1:0, 1:1).

Имена еще четырех четвертьфиналистов ЛЧ станут известны после ответных матчей 1/8 финала, которые состоятся 12 и 13 марта.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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