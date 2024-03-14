Австрия высылает из страны двух российских дипломатов

Высылка дипломатов связана с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.

Австрия объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата и высылает их из страны.

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Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что двух российских дипломатов объявили в Австрии персонами нон-грата из-за действий "несовместимых с их дипломатическим статусом".

Издание сообщает, что российским представителям дали неделю, чтобы они покинули Австрию.

Начиная с 2020 года, Австрия выслала из страны уже 11 дипломатов России.

Австрийские чиновники рассказали изданию, что некоторые предварительные высылки были связаны со шпионажем, ругательства конкретики от министерства не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании разоблачили сеть российских шпионов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин сослал на Запад шпионов под прикрытием, за кого они себя выдают и чем занимаются.

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