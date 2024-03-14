Директор ЦРУ описал два сценария войны в Украине до конца 2024 года

Если Вашингтон сможет направить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать свои условия по прекращению войны. Без помощи США в следующем году условия будут диктовать Путин.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний в Палате представителей США, передает "Голос Америки".



"Без дополнительной помощи [США] вы увидите еще больше Авдеевок. Украина потеряет больше территорий, невзирая на свою отвагу и настойчивость. И со временем — значительные территории", — отметил он.

Бернс утверждал, что президент РФ Владимир Путин "не заинтересован в компромиссах". "Его интересуют переговоры, где он может диктовать условия. Без дополнительной помощи, я думаю, это будущее, с которым украинцы могут столкнуться через год", — предположил он.

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В то же время, директор ЦРУ считает, что до конца года можно принудить россиян к переговорам с сильной позиции Киева, если Украина будет получать поддержку от Европы и США.

"Можно подорвать высокомерие Путина и его уверенность, что время якобы на его стороне, и поставить Украину в такое положение, где она могла бы вести переговоры о результате с позиции относительной силы. Дополнительная помощь даст результат, при котором Украина останется суверенным независимым государством, у которого будет время и безопасность на восстановление. В то время как Россия должна будет жить с долгосрочными последствиями бессмысленного и жестокого вторжения Путина в Украину", — добавил Уильям Бернс.

Он считает, что ситуация на поле боя в Украине до конца этого года будет зависеть именно от американской помощи.

Напомним, представители Демократической партии в Палате представителей США начали собирать подписи, чтобы вынести на голосование пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов в обход спикера Майка Джонсона.

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