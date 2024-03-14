Директор ЦРУ описав два сценарії війни в Україні до кінця 2024 року

Якщо Вашингтон зможе надіслати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна буде диктувати власні умови щодо припинення війни. Без допомоги США наступного року умови диктуватиме Путін.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс під час слухань у Палаті представників США, передає “Голос Америки”.



"Без додаткової допомоги [США] ви побачите ще більше Авдіївок. Україна втратить більше територій, попри свою відвагу та наполегливість. І з часом - значні території", - зазначив він.

Бернс стверджував, що президент РФ Володимир Путін "не зацікавлений у компромісах”. “Його цікавлять переговори, де він може диктувати умови. Без додаткової допомоги, я думаю, це майбутнє, з яким українці можуть зіткнутися через рік", - припустив він.

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Водночас директор ЦРУ вважає, що до кінця року можна примусити росіян до переговорів з сильної позиції Києва, якщо Україна отримуватиме підтримку від Європи та США.

"Можна підірвати зарозумілість Путіна і його впевненість, що час нібито на його боці, і поставити Україну в таке положення, де вона могла б вести переговори про результат з позиції відносної сили. Додаткова допомога дасть результат, за якого Україна залишиться суверенною незалежною державою, яка матиме час та безпеку на відновлення. Тоді як Росія повинна буде жити з довгостроковими наслідками безглуздого та жорстокого вторгнення Путіна в Україну", – додав Вільям Бернс.

Він вважає, що ситуація на полі бою в Україні до кінця цього року залежатиме саме від американської допомоги.

Нагадаємо, представники Демократичної партії у Палаті представників США почали збирати підписи, щоб винести на голосування пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 млрд доларів в обхід спікера Майка Джонсона.

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