В Британии разоблачили группу российских шпионов

Все шесть подозреваемых являются выходцами из Болгарии.

В Великобритании разведка разоблачила группу людей, которые шпионили в пользу России, собирая разведывательную информацию.

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Об этом информирует Sky News.

Речь идет о четырех мужчинах и двух женщинах, которых правоохранители обвиняют в сговоре с целью шпионажа и "сбора информации, предназначенной для того, чтобы быть прямо или косвенно полезной для врага".

В полициях рассказали, что все подозреваемые являются выходцами из Болгарии и занимались сбором информации в период с августа 2020 года по февраль 2023 года.

В Скотланд-Ярде отметили, что информацию собирали с целью "наносящей вред безопасности и интересам государства".

Недавно шестому фигуранту, гражданину Болгарии Тихомиру Иванову Иванчеву официально предъявлены обвинения в шпионаже в пользу РФ.

Мужчина привил на западе Лондона и был арестован 7 февраля в рамках текущего расследования, возглавляемого Антитеррористическим командованием Метрополитена. 37-летний подозреваемый должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом в среду.

Также издание отмечает, что он был выпущен под залог, а уже во вторник ему было предъявлено обвинение.

"Шестой подозреваемый был идентифицирован и арестован в результате расследования, проведенного после предыдущих пяти арестов в этом расследовании, и вместе с Королевской прокуратурой предъявлены обвинения", — рассказал Доминик Мерфи, возглавляющий отдел борьбы с терроризмом.

Еще трое мужчин и двух женщин обвиняют в сборе информации, которая могла быть использована врагом в период с августа 2020 по февраль 2023, и ранее появлялись в Олд-Бейле.

Обвиняются 46-летний Орлин Русев, 42-летний Бизер Джамбазов, 32-летняя Катрин Иванова, 32-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова.

Суд над обвиняемыми начнется в октябре и продлится четыре месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что российские шпионы устраиваются в разные организации по всему миру и организуют убийства.

Кроме того, мы ранее информировали, что в норвежском университете, где задержали российского шпиона, могут находиться другие агенты РФ.

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