В Польше арестован украинец за шпионаж в пользу России: детали

Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.

В Польше задержан украинец, который шпионил в пользу РФ. Речь идет о подготовке диверсионных и саботажных акций.

Об этом пишет BILD.

Что известно

Отмечается, что польская служба внутренней разведки (ABW) арестовала украинца, действовавшего в качестве российского агента.

"Он в составе преступной группы по заданию российской секретной службы готовил диверсионные и саботажные акции. В частности, готовился устроить поджоги в домах, расположенных рядом со стратегически важными объектами инфраструктуры в Вроцлаве", — говорится в сообщении.

По данным ABW, арестованному грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, киберспециалисты СБУ задержали еще одного агента ФСБ, который собирал разведданные о Силах обороны и критической инфраструктуре в Киевской области. Злоумышленник арендовал квартиру у аэродрома, чтобы обнаружить места базирования авиации ВСУ.

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