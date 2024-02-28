У Британії викрили групу російських шпигунів

Всі шість підозрюваних є вихідцями з Болгарії.

У Великій Британії розвідка викрила групу людей, які шпигували на користь Росії, збираючи розвідувальну інформацію.

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Про це інформує Sky News.

Йдеться про чотирьох чоловіків та двох жінок, яких правоохоронці звинувачують у змові з метою шпигунства та "збору інформації, призначеної для того, щоб бути прямо чи опосередковано корисною для ворога".

У поліціях розповіли, що всі підозрювані є вихідцями з Болгарії та займались збором інформації в період із серпня 2020 року до лютого 2023 року.

У Скотланд-Ярді зазначили, що інформацію збирали з метою, "що завдає шкоди безпеці та інтересам держави".

Нещодавно шостому фігуранту, громадянину Болгарії Тіхоміру Іванову Іванчеву офіційно висунули звинувачення у шпигунстві на користь РФ.

Чоловік привив на заході Лондона і був арештований 7 лютого в рамках поточного розслідування, яке очолює Антитерористичне командування Метрополітену. 37-річний підозрюваний має постати перед Вестмінстерським магістратським судом у середу.

Також видання зазначає, що він був випущений під заставу, а вже у вівторок йому висунули звинувачення.

"Шостого підозрюваного було ідентифіковано та заарештовано в результаті розслідування, проведеного після попередніх п’яти арештів у цьому розслідуванні, і разом із Королівською прокуратурою висунуто звинувачення", - розповів Домінік Мерфі, який очолює відділ боротьби з тероризмом.

Ще троє чоловіків та двох жінок звинувачують у зборі інформації, яка могла бути використана ворогом в період з серпня 2020 року по лютий 2023 року, і раніше з'являлися в Олд-Бейлі.

Звинувачуються 46-річний Орлін Русев, 42-річний Бізер Джамбазов, 32-річна Катрін Іванова, 32-річний Іван Стоянов і 29-річна Ваня Габерова.

Суд над обвинуваченими розпочнеться у жовтні і триватиме чотири місяці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські шпигуни влаштовуються до різних організацій по всьому світу та організовують вбивства.

Крім того, ми раніше інформували, що у норвезькому університеті, де затримали російського шпигуна, можуть бути інші агенти РФ.

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