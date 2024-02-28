Офіс президента раніше не інформував про те, що Зеленський планує відвідати Албанію.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Албанії.

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Про це повідомляє голова Міністерства закордонних справ країни Іґлі Хасані.

Чиновник розмістив у себе на сторінці в соцмережі X відповідну світлину.

"Велика честь вітати президента Зеленського у Тирані. Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії", - підписав він фото.

Зазначимо, що Офіс президента раніше не інформував про те, що Зеленський планує відвідати Албанію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський обговорив пункти Формули миру зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський у березні відвідає Вірменію та Азербайджан.

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