Зеленський у березні відвідає Вірменію та Азербайджан — ЗМІ

У МЗС Вірменії відмовилися підтвердити, або спростувати цю інформацію.
Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вірменію наступного тижня на тлі зростання напруженості між Єреваном та Москвою.
Про це інформує Радіо Свобода, з посиланням на дипломатичне джерело.
Візит українського президента відбудеться, ймовірно, 4 березня, повідомило джерело, додавши, що тоді Зеленський також поїде до Азербайджану.
У МЗС Вірменії відмовилися підтвердити, або спростувати цю інформацію, зазначивши лише, що інформують громадськість про візити іноземних лідерів "вчасно".
Тимчасовий повірений у справах України в Єревані Валерій Лобач також стримано відреагував на цю інформацію. "Весна принесе позитивні події у Вірменію", - сказав він журналістам у п'ятницю.
Новина про можливу поїздку Зеленського з’явилася після недавніх візитів прем’єр-міністра Нікола Пашиняна до Німеччини та Франції, під час яких він посилив критику Росії. Зокрема, Пашинян вперше засудив російське вторгнення в Україну, заявивши, що воно порушило декларацію від грудня 1991 року, в якій нові незалежні радянські республіки визнали кордони одна одної радянських часів.
Законодавці, які представляють правлячу партію Пашиняна «Громадянський договір», у понеділок надали більше вказівок на те, що український президент, який не відвідував жодної позабалтійської колишньої радянської держави з початку війни з Росією, має відвідати Єреван.
«Зрештою, президент України є обраним лідером своєї країни, і, як і інші глави держав, може відвідувати Вірменію, якщо немає особливих перешкод», — сказав вірменській службі Радіо Свобода депутат Бабкен Тунян.
"Нам байдуже, як відреагує або не відреагує Росія на візит Зеленського", — сказав інший провладний депутат Гагік Мелконян.
Реакції з боку Москви поки не було. 19 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія і Вірменія зараз мають "діаметрально протилежні погляди" на війну в Україні.
Відносини між двома країнами ще більше погіршилися в останні місяці, а МЗС Росії звинуватило Пашиняна в їх "знищенні".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр Вірменії зробив заяву про війну РФ проти України, у Кремлі влаштували істерику.
Крім того, ми раніше інформували, що Вірменія відмовилася взяти участь у зустрічі ОДКБ в Москві.
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