Вірменія ''заморозила'' свою участь в ОДКБ

Прем'єр заявив про неефективність ОДКБ і гарантій безпеки від РФ.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що участь Вірменії в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), де домінує Москва, "заморожена".

Про це Пашинян сказав в інтерв'ю France24.

Вірменський прем'єр у цьому контексті додав, що питання про збереження російської військової бази у Вірменії "не стоїть на порядку денному".

Пашинян також нагадав, що кілька місяців тому Росія "відкрито закликала вірменське населення повалити владу".

Також політик заявив, що договір про колективну безпеку щодо Єревана не виконували, особливо у 2021-2022 роках – зокрема, коли Пашиняну запропонували підписати спільну декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ через брак політичної оцінки "агресії Азербайджану" проти суверенітету Вірменії.

"Ми не могли не надати цьому значення. Ми призупинили нашу участь. Подивимося, що буде далі", – додав Пашинян.

Раніше Пашинян назвав неефективними структури безпеки, на які останнім часом покладалася його країна, зокрема ОДКБ.

Крім того, Вірменія відмовилася взяти участь у зустрічі ОДКБ в Москві, яка проходила у грудні 2023 року.

Як відомо, Вірменія входить до Організації договору колективної безпеки, яку фактично контролює Росія. Після загострення війни за Нагірний Карабах 2020 року ОДКБ так і не надала жодної практичної допомоги Єревану.

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