Шоколадні млинці: оригінальний рецепт

Основним інгредієнтом цієї страви є какао-порошок. Млинці виходять повітряні, ніжні з легким коричневим кольором та шоколадним смаком. Подавайте зі згущеним молоком, збитими вершками чи сметаною.
Інгредієнти
- борошно
- 140 г
- молоко
- 400 г
- яйця
- 3 шт.
- цукор
- 50 г
- какао-порошок
- 20 г
- вершкове масло
- 30 г
- олія
- сіль
- щіпка
- З'єднайте яйця, цукор, сіль, половину просіяного борошна і перемішайте.
- Налийте третину молока і ще раз добре перемішайте.
- Додайте какао, розтоплене вершкове масло та залишок борошна та молока. Перемішайте.
- Смажте млинці на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку.
Поради:
- Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Молоко використовуйте будь-якої жирності.
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