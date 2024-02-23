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Шоколадні млинці: оригінальний рецепт

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
220 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
437
Час на прочитання
1 хв
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Шоколадні млинці: оригінальний рецепт

Шоколадні млинці / Фото: Credits

Основним інгредієнтом цієї страви є какао-порошок. Млинці виходять повітряні, ніжні з легким коричневим кольором та шоколадним смаком. Подавайте зі згущеним молоком, збитими вершками чи сметаною.

Інгредієнти

борошно
140 г
молоко
400 г
яйця
3 шт.
цукор
50 г
какао-порошок
20 г
вершкове масло
30 г
олія
сіль
щіпка
  1. З'єднайте яйця, цукор, сіль, половину просіяного борошна і перемішайте.
  2. Налийте третину молока і ще раз добре перемішайте.
  3. Додайте какао, розтоплене вершкове масло та залишок борошна та молока. Перемішайте.
  4. Смажте млинці на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку.

Поради:

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  • Молоко використовуйте будь-якої жирності.

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