Зеленський припустив, чи може Путін втратити владу в РФ

Російський народ може створити зміни у своїй країні та усунути Володимира Путіна від влади. Та це завдання залишається довгим і важким шляхом.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

Як наголосив український лідер, Путін боїться лише сильних і не сприймає жодної слабкості. А це означає, що Україна має бути сильною на полі бою, не даючи Росії що-небудь окупувати.

"Його позиції будуть слабшими, якщо при дедалі більших жертвах люди в Росії побачать ті сумніви, які будуть проти цієї війни. Ця хвиля – це те, що нам потрібно", – підсумував Зеленський.

Раніше Зеленський сказав, що Трамп не може завершити війну за 24 години.

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