Зеленский предположил, может ли Путин потерять власть в РФ

Российский народ может создать изменения в своей стране и отстранить Владимира Путина от власти. Но эта задача остается долгим и трудным путем.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

Как отметил украинский лидер, Путин боится только сильных и не воспринимает никакую слабость. А это значит, что Украина должна быть сильной на поле боя, не давая России что-либо оккупировать.

"Его позиции будут слабее, если при возрастающих жертвах люди в России увидят те сомнения, которые будут против этой войны. Эта волна – это то, что нам нужно", – подытожил Зеленский.

Ранее Зеленский сказал, что Трамп не может завершить войну через 24 часа.

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