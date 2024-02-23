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Курс валют на 23 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 23 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на 23 февраля. / Фото: УНИАН

Валюта подешевела перед выходными.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 23 февраля. Стоимость доллара – 38,48 грн., что на 14 коп. меньше курса накануне. Евро не изменился в цене, а польский злотый снизился на 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 38,48 грн (-14 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 41,72 грн (0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,66 грн (-1 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,15 – 38,75 грн
  • "Сбербанк" — 38,40 — 38,90 грн
  • "ПУМБ" – 38,25 – 38,75 грн
  • "УкрСиббанк" — 38,40 — 38,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 38,35 – 38,95 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,15 – 42,15 грн
  • "Сбербанк" — 41,45 — 42,20 грн
  • "ПУМБ" – 41,45 – 41,05 грн
  • "УкрСиббанк" — 41,40 — 42,30 грн
  • "Укрэксимбанк" – 41,60 – 42,40 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,54 – 9,92 грн
  • "Сбербанк" — 9,30 — 9,85 грн
  • "ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,50 – 9,85 грн

Как сообщалось, государство собирается отслеживать все деньги на банковских картах. В Украине могут обязать банки сообщать, например, налоговиков, о номерах банковских карт украинцев и поступлении или остатке средств на этих картах.

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