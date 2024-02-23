Курс валют на 23 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта подешевела перед выходными.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 23 февраля. Стоимость доллара – 38,48 грн., что на 14 коп. меньше курса накануне. Евро не изменился в цене, а польский злотый снизился на 1 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,48 грн (-14 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,72 грн (0 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,66 грн (-1 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,15 – 38,75 грн
- "Сбербанк" — 38,40 — 38,90 грн
- "ПУМБ" – 38,25 – 38,75 грн
- "УкрСиббанк" — 38,40 — 38,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,35 – 38,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,15 – 42,15 грн
- "Сбербанк" — 41,45 — 42,20 грн
- "ПУМБ" – 41,45 – 41,05 грн
- "УкрСиббанк" — 41,40 — 42,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,60 – 42,40 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,54 – 9,92 грн
- "Сбербанк" — 9,30 — 9,85 грн
- "ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,50 – 9,85 грн
Как сообщалось, государство собирается отслеживать все деньги на банковских картах. В Украине могут обязать банки сообщать, например, налоговиков, о номерах банковских карт украинцев и поступлении или остатке средств на этих картах.