Курс валют на 23 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 23 февраля. Стоимость доллара – 38,48 грн., что на 14 коп. меньше курса накануне. Евро не изменился в цене, а польский злотый снизился на 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,48 грн (-14 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,72 грн (0 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,66 грн (-1 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,15 – 38,75 грн

"Сбербанк" — 38,40 — 38,90 грн

"ПУМБ" – 38,25 – 38,75 грн

"УкрСиббанк" — 38,40 — 38,90 грн

"Укрэксимбанк" – 38,35 – 38,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,15 – 42,15 грн

"Сбербанк" — 41,45 — 42,20 грн

"ПУМБ" – 41,45 – 41,05 грн

"УкрСиббанк" — 41,40 — 42,30 грн

"Укрэксимбанк" – 41,60 – 42,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,54 – 9,92 грн

"Сбербанк" — 9,30 — 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,50 – 9,85 грн

Как сообщалось, государство собирается отслеживать все деньги на банковских картах. В Украине могут обязать банки сообщать, например, налоговиков, о номерах банковских карт украинцев и поступлении или остатке средств на этих картах.

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