Удар по полигону окупантов в Херсонской области: оценка ISW

21 февраля украинские войска нанесли очередной успешный удар по российскому полигону в оккупированной Херсонской области. Вероятно, враг понес значительные потери.

Об этом говорится в отчете ISW.

По данным пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, в результате украинского удара на российском полигоне в оккупированной Подо-Калиновке Херсонской области погибли около 60 российских военнослужащих. Штурмовые группы оккупантов тренируются там для ведения боевых действий под Крынками.

"Кадры, опубликованные 21 февраля, показывают удар, во время которого, как сообщается, погибли военнослужащие российского 328-го десантно-штурмового полка (ВДВ) (104-я дивизия ВДВ), 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот) и 81-й -го самоходно-артиллерийского полка (вероятно, восстановленного) советских времен)", – отметили в Институте.

Российские военкоры критиковали российское командование за проведение учений в рамках действия украинских беспилотников и систем HIMARS, выступая за обновленную политику обучения, которая учитывала бы угрозу украинских ударных систем и лучше защищала военные армии РФ.

Напомним, после точного удара по полигону оккупантов под Волновахой украинским бойцам удалось буквально удвоить число "хороших русских" на Херсонщине, да еще и задеть их командование. Пропагандисты РФ в отчаянии и не могут понять, как можно было проспать два одинаковых удара.

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