Удар по полігону окупантів на Херсонщині: оцінка ISW

21 лютого українські війська завдали чергового успішного удару по російському полігону в окупованій Херсонській області. Ймовірно, ворог зазнав значних втрат.

Про це йдеться у звіті ISW.

За даними речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, в результаті українського удару на російському полігоні в окупованій Подо-Калинівці Херсонської області загинуло близько 60 російських військовослужбовців. Штурмові групи окупантів тренуються там для ведення бойових дій під Кринками.

"Кадри, опубліковані 21 лютого, показують удар, під час якого, як повідомляється, загинули військовослужбовці російського 328-го десантно-штурмового полку (ВДВ) (104-та дивізія ВДВ), 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот) і 81-го самохідно-артилерійського полку (ймовірно, відновленого) радянських часів)", – зазначили в Інституті .

Російські воєнкори критикували російське командування за проведення навчань в межах дії українських безпілотників і систем HIMARS, виступаючи за оновлену політику навчання, яка б враховувала загрозу українських ударних систем і краще захищала військових армії РФ.

Нагадаємо, після влучного удару по полігону окупантів під Волновахою українським бійцям вдалося буквально подвоїти число “хароших рускіх” на Херсонщині, та ще й зачепити їхнє командування. Пропагандисти РФ в розпачі і не можуть зрозуміти, як можна було проспати два однакові удари.

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