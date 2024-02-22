Курс валют на 22 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта стремительно растет уже несколько дней.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 22 февраля. Стоимость доллара – 38,62 грн., что на 15 коп. больше курса накануне. Евро прибавил еще на 18 коп., а польский злотый – 6 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,62 грн (+15 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,72 грн (+18 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,67 грн (+6 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,20 – 38,80 грн

"Сбербанк" — 38,30 — 38,90 грн

"ПУМБ" – 38,45 – 38,95 грн

"УкрСиббанк" — 38,35 — 38,90 грн

"Укрэксимбанк" – 38,35 – 38,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,10 – 42,10 грн

"Сбербанк" — 41,30 — 42,00 грн

"ПУМБ" – 41,55 – 41,25 грн

"УкрСиббанк" — 41,25 — 42,25 грн

"Укрэксимбанк" – 41,50 – 42,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,40 – 9,79 грн

"Сбербанк" — 9,25 — 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,45 – 9,85 грн

Как сообщалось, Нацбанк может ограничить карточные переводы украинцев, чтобы уменьшить количество теневых операций. Однако решение пока не было принято.

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