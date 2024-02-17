Когда вырастут тарифы на свет в Украине: ответ министра энергетики

Повышение тарифов может произойти уже после отопительного сезона.

Украинцам не стоит беспокоиться, что тариф на электроэнергию в 2024 году повысят до 6 гривен.

Об этом заявил глава Минэнерго Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.

По его словам, вопрос повышения тарифов на электроэнергию пока вообще нет в повестке дня.

"Во-первых, 6 грн за киловатт точно не будет. Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но действительно до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", – сказал Галущенко.

Он также отметил, что только в апреле текущего года власти будут смотреть на ситуацию, однако пока нет ни проектов, ни расчетов.

Напомним: Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года — до 2,64 грн за кВт.

Народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко сообщил, что в конце весны могут подняться тарифы на оплату электроэнергии.

Накануне стало известно, что стоимость ряда жилищно-коммунальных услуг в Украине будет перечисляться по новому механизму. Что изменится – читайте в новости.

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