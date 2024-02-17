Коли зростуть тарифи на світло в Україні: відповідь міністра енергетики

Підвищення тарифів може бути вже після опалювального сезону.

Українцям не варто хвилюватися, що тариф на електроенергію 2024 року підвищать до 6 гривень.

Про це заявив очільник Міненерго Герман Галущенко в етері національного телемарафону.

З його слів, питання підвищення тарифів на електроенергію наразі взагалі немає на порядку денному.

"По-перше, 6 грн за кіловат точно не буде. Це просто якийсь вкид. Він нічим не обґрунтований. Але справді до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня", – сказав Галущенко.

Він також зазначив, що лише у квітні поточного року влада буде дивитися на ситуацію, проте наразі немає ані проєктів, ані розрахунків.

Нагадаємо: Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення від 1 червня 2023 року — до 2,64 грн за кВт.

Народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики Олексій Кучеренко повідомив, що наприкінці весни можуть зрости тарифи на оплату електроенергії.

Напередодні стало відомо, що вартість низки житлово-комунальних послуг в Україні перераховуватимуть за новим механізмом. Що зміниться - читайте у новині.

Читайте також: