Росіяни БпЛА автомобіл на Дніпропетровщині: є постраждалі у важкому стані

Інцидент стався у Марганецькій громаді.
У суботу, 17 лютого, окупаційні війська атакували Нікопольщину в Дніпропетровській області. Безпілотник вдарив по авто цивільних.
Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.
"Від самого ранку російські нелюди почали атакувати Нікопольщину. У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто", - йдеться у повідомленні.
За його словами, внаслідок атаки постраждали двоє людей: 49-річна жінка та 48-річний чоловік. Їхній стан важкий.
Як повідомлялося, на Чернігівщині росіяни скинули з дрона невідомі вибухові пристрої. Зазначається, що протягом 16 лютого російська окупаційна армія обстріляли дві прикордонні громади у Чернігівській області - Семенівську та Сновську.