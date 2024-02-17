Росіяни БпЛА автомобіл на Дніпропетровщині: є постраждалі у важкому стані

У суботу, 17 лютого, окупаційні війська атакували Нікопольщину в Дніпропетровській області. Безпілотник вдарив по авто цивільних.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Від самого ранку російські нелюди почали атакувати Нікопольщину. У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто", - йдеться у повідомленні.

За його словами, внаслідок атаки постраждали двоє людей: 49-річна жінка та 48-річний чоловік. Їхній стан важкий.

Як повідомлялося, на Чернігівщині росіяни скинули з дрона невідомі вибухові пристрої. Зазначається, що протягом 16 лютого російська окупаційна армія обстріляли дві прикордонні громади у Чернігівській області - Семенівську та Сновську.

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