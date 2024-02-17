РФ розгортає додаткові морги та крематорії поблизу Авдіївки - ЦНС

Росіяни змушені розгортати додаткові морги і пересувні крематорії на території тимчасово окупованої Донецької області. Крім того, окупанти розміщують тіла військових у покинутих школах.

Відбувається це унаслідок великих втрат особового складу поблизу Авдіївки, повідомили у Центрі національного спротиву.

"Морги у Донецьку переповнені через велику кількість "м’ясних штурмів" росіян на Авдіївському напрямку. У спробах зайняти місто окупанти зазнають непропорційних втрат відносно до тих метрів, на які їм дозволяють просуватися воїни Збройних сил України", − йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦНС, зі сторони тимчасово окупованих територій у напрямку Авдіївки представники українського підпілля помітили, що російські війська розгортають пересувні крематорії.

Нагадаємо:

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", – написав він.

Напередодні у Білому домі заявили про критичну ситуацію в Авдіївці. Як повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, значною це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси. Білий дім вкотре наголосив на необхідності схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні.

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