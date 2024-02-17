РФ разворачивает дополнительные морги и крематории вблизи Авдеевки – ЦНС

Россияне вынуждены разворачивать дополнительные морги и передвижные крематории на территории временно оккупированной Донецкой области. Кроме того, оккупанты размещают тела военных в заброшенных школах.

Происходит это по причине больших потерь личного состава вблизи Авдеевки, сообщили в Центре национального сопротивления.

"Морги в Донецке переполнены из-за большого количества "мясных штурмов" россиян на Авдеевском направлении. В попытках занять город оккупанты понесут непропорциональные потери в отношении тех метров, на которые им позволяют продвигаться воины Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

По информации ЦНС, со стороны временно оккупированных территорий в направлении Авдеевки представители украинского подполья заметили, что российские войска разворачивают передвижные крематории.

Напомним:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание оцепления и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах", — написал он.

Накануне в Белом доме заявили о критической ситуации в Авдеевке. Как сообщил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, значительным это происходит из-за того, что у украинских военных на местах заканчиваются артиллерийские боеприпасы. Белый дом в очередной раз отметил необходимость одобрения Конгрессом дополнительной помощи Украине.

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