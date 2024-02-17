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Украинские военные выходят из Авдеевки — Сырский

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Украинские военные выходят из Авдеевки — Сырский

Фото: ТСН.ua

Силы ВСУ переходят к обороне на более выгодных рубежах.

Исходя из оперативной ситуации, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, "принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах".

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.

"Наши воины достойно выполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике", – заявил он.

"Принимаем меры по стабилизации обстановки и содержанию занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих — самая высокая ценность", — подчеркнул военный.

"Авдеевку мы все равно вернем. СЛАВА УКРАИНЕ!", — резюмировал он.

Также идет пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, где российские террористы в результате обстрелов подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе.

Добавим, что российские захватчики используют в Авдеевке химическое оружие.

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