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Українські військові виходять з Авдіївки - Сирський

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Українські військові виходять з Авдіївки - Сирський

Фото: ТСН.ua

Сили ЗСУ переходять до оборони на більш вигідних рубежах.

Виходячи з оперативної ситуації, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, "прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах". 

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський. 

"Наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці", - заявив він. 

"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність", - підкреслив військовий. 

"Авдіївку ми все одно повернемо. СЛАВА УКРАЇНІ!", - резюмував він. 

Також триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські терористи внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

Додамо, що російські загарбники використовують в Авдіївці хімічну зброю.

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