Росіяни використовують в Авдіївці хімічну зброю

За словами пресофіцера 3-ї ОШБр Олександра Бородіна, росіяни кидають під Авдіївку всю могутність своєї армії, яка є.
Росіяни використовують у Авдіївці хімічну зброю.
Про це повідомив пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону.
"Якщо порівнювати з Бахмутом, з "вагнерами", проти яких ми протистояли, то тут значно важче. Тому що росіяни кидають всю могутність своєї армії, яка є. Це не тільки велика кількість піхоти, але й бронетехніки, ФПВ, КАБи, фосфор. Гази різного ґатунку – не так багато, але є випадки. Вони не смертельні, але виводять з ладу людину", – зазначив пресофіцер 3-ї ОШБр.
Нагадаємо, Командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" вирішило відійти з позиції “Зеніту” на південно-східний околиці Авдіївки на Донеччині.
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