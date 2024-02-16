Росіяни використовують в Авдіївці хімічну зброю

За словами пресофіцера 3-ї ОШБр Олександра Бородіна, росіяни кидають під Авдіївку всю могутність своєї армії, яка є.

Росіяни використовують у Авдіївці хімічну зброю.

Про це повідомив пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону.

"Якщо порівнювати з Бахмутом, з "вагнерами", проти яких ми протистояли, то тут значно важче. Тому що росіяни кидають всю могутність своєї армії, яка є. Це не тільки велика кількість піхоти, але й бронетехніки, ФПВ, КАБи, фосфор. Гази різного ґатунку – не так багато, але є випадки. Вони не смертельні, але виводять з ладу людину", – зазначив пресофіцер 3-ї ОШБр.

Нагадаємо, Командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" вирішило відійти з позиції “Зеніту” на південно-східний околиці Авдіївки на Донеччині.

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