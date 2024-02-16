По словам пресс-офицера 3-й ОШБр Александра Бородина, россияне бросают под Авдеевку всю мощь своей армии.
Россияне используют в Авдеевке химическое оружие.
Об этом сообщил пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона.
"Если сравнивать с Бахмутом, с "вагнерами", против которых мы противостояли, то здесь гораздо труднее. Потому что россияне бросают всю мощь своей армии, которая есть. Это не только большое количество пехоты, но и бронетехники, ФПО, КАБ, фосфор. Газы разного сорта – не так много, но есть случаи. Они не смертельны, но выводят из строя человека", – отметил пресс-офицер 3-й ОШБр.
Напомним, Командование оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" решило отойти с позиции "Зенита" на юго-восточной окраине Авдеевки Донецкой области.
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