ВСУ отошли с позиций в Авдеевке: детали

Решение принято с тем, чтобы сохранить жизнь украинских защитников.
Командование оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" решило отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки Донецкой области.
Об этом сообщил командующий ОСУВ Александр Тарнавский.
"После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки. Мы держать эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения". оперативной обстановки", — подчеркнул Тарнавский.
По его словам, тактически занятие этих позиций не дает армии РФ стратегического преимущества и не изменяет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции.
"В настоящее время продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений", — подчеркнул он.
Оборона Авдеевки
Командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай Волохов говорит, что россияне перебросили в Авдеевку элитные подразделения. оккупанты сосредоточили на этом участке фронта очень значительное количество пехоты. Ситуация у города сложная.
К слову, на днях Третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку. Бригада подтвердила, что была передислоцирована для усиления украинских войск на этом участке фронта. Ситуацию в городе называют чрезвычайно критической.
В свою очередь, военные 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко сообщили, что их бойцы в бесчеловечных условиях обороняют Авдеевку. Россия бросает на Авдеевское направление колоссальные силы – речь идет и об личном составе, и о вооружении.
Между тем американские аналитики считают, что возможный захват Авдеевки оккупанты представят как "победу" накануне выборов президента в России.
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