Буданов оценил, решится ли Россия использовать ядерное оружие

Российская Федерация не отважится использовать ядерное оружие в случае потери Крыма. На этом – много спекуляций.

Об этом в интервью изданию Liberation заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Те, кто опасается эскалации, говорят, что если РФ поймет, что потеряет Крым, то может начать ядерную эскалацию. Поводов для применения ядерного оружия было уже очень много. И что из того? В российской доктрине ядерное оружие рассматривается как "средство сдерживания". Это то, чего все боятся и на чем все спекулируют", — высказался Буданов.

По его словам, для Москвы применение ядерного оружия обойдется гораздо дороже неприменения.

К слову, Буданов считает, что Украине вернуть Донбасс будет труднее, чем Крым. Поскольку на Луганщине и Донбассе есть непрерывная линия снабжения. К ней русские войска могут получать доступ по любому направлению.

Напомним, ранее Кирилл Буданов заинтриговал заявлением, что следующие полгода войны будут интересны. Наступление оккупационных войск закончится, прогнозирует главный разведчик.

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