Буданов оцінив, чи наважиться Росія використати ядерну зброю

Російська Федерація не наважиться використати ядерну зброю у випадку втрати Криму. На цьому - багато спекуляцій.

Про це в інтерв'ю виданню Liberation заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Ті, хто побоюється ескалації, кажуть, що якщо РФ зрозуміє, що втратить Крим, то може почати ядерну ескалацію. Приводів для застосування ядерної зброї було вже дуже багато. І що з того? У російській доктрині ядерна зброя розглядається як "засіб стримування". Це те, чого всі бояться і на чому всі спекулюють", - висловився Буданов.

За його словами, для Москви застосування ядерної зброї обійдеться набагато дорожче, ніж незастосування.

До слова, Буданов вважає, що Україні повернути Донбас буде важче, чим Крим. Оскільки на Луганщині та Донеччині є безперервна лінія постачання. До неї російські війська можуть отримувати доступ з будь-якого напрямку.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов заінтригував заявою, що наступні пів року війни будуть цікавими. Наступ окупаційних військ закінчиться, прогнозує головний розвідник.

Читайте також: