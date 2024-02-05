Ігнат оцінив перспективи звільнення Криму

Перевага в повітрі - це ключ до успіху у будь-якій наступальній чи оборонній операції.

Ворог продовжує мати чималу перевагу в повітрі. Через це нам потрібно постійно завдавати ударів далекобійним і технологічним озброєнням. В цьому ключ до перемоги, зокрема, звільнення Криму.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, будь-які дії оборонні чи наступальні мають здійснюватись за безпосередньо досягнення переваги в повітрі.

"Перевага в повітрі - це ключ до успіху у будь-якій наступальній чи оборонній операції. Дуже багато було очікувань Заходу і наших щодо, як його назвали, контрнаступу. Я, до речі, оце слово навіть не вживав. Я вживаю - наступальні та оборонні дії, бо на різних напрямках у нас були різні завдання", - каже він.

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Речник пояснює, що десантування може проводитись різними методами.

"Можна і морським шляхом десантувати, перевезти, як форсування Дніпра зараз припустимо проходить. Але скільки ви людей зможете десантувати, якщо вас будуть зустрічати вогнем, все прострілюється? Не все так просто. Треба ворогу ударів завдавати постійно далекобійним озброєнням і технологічним озброєнням", - додав він.

Нагадаємо, днями польський президент Анджей Дуда в одній зі своїх заяв поставив під сумнів повернення анексованого 2014-го Криму під контроль Києва. Після цього український посол Василь Зварич виступив із заявою щодо неодмінної деокупації півострова.

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