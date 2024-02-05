Ситуація в Авдіївці критична: де просунулися росіяни

Ворожі штурмовики прорвалися до забудови з боку так званого Авдіївського кар'єру.

Ситуація в Авдіївці залишається дуже важкою. Ворог нібито скористався хмарною погодою, неможливістю якісної аеророзвідки, і таким чином зайшов до міста.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Він каже, що ситуація критична, але не безнадійна.

"Я зв'язався з нашими військовими в місті, вони просили себе не називати, але стверджують, що ворожі штурмовики прорвалися до забудови збоку так званого Авдіївського кар'єру. Військові, з якими я говорив, переконані, що достатньо відправити на підсилення добре підготовлені до бою в місті резерви, і прорив ще можна ліквідувати", - розповів він.

Цаплієнко додав, зараз питання полягає у тому, чи є в нас такі резерви.

"До речі, два тижні тому саме так вдалося нейтралізувати інший прорив росіян в районі "Царської охоти". Я щойно повернувся з району Авдіївки і Бахмута ситуація там вкрай динамічна", - резюмував він.

Напередодні стало відомо, що окупаційні війська Росії увійшли до Авдіївки з північного сходу – ситуація в місті стала критичною.

Аналіз ISW

Аналітики зазначають, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Авдіївки на тлі тривалих позиційних боїв.

"Російські війська наступали в районі Авдіївського коксохімічного заводу на північно-західній околиці Авдіївки. Позиційні бойові дії тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового, в районі Авдіївського коксохімічного заводу на північно-західній околиці Авдіївки, в районі ресторану "Царська охота" на південно-східній околиці Авдіївки, на захід від Авдіївки в районі Тоненьке та Сіверне, на південний захід від Авдіївки в районі Опитного, Первомайського, Невельське", - вказано у повідомленні.

Карта бойових дій в Авдіївці

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