Окупанти просунулися біля трьох українських міст - ISW, актуальна мапа бойових дій

Українська сторона підтвердила, що окупанти просунулися на 5-7 кілометрів ближче до Часового Яру

Американські аналітики стверджують, що окупаційна армія просунулися біля Бахмута, на схід від Авдіївки, а також на північний захід від Мар'їнки.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бахмут

Відповідно до геолокаційних кадрів, начебто російські військові нещодавно незначно просунулися на південний захід від Бахмуту під час постійних позиційних боїв поблизу Бахмута. Зокрема, кадри, опубліковані 3 лютого, показують, що росіяни незначно просунулися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Тим часом речник української бригади, яка діє на Бахмутському напрямку, підтвердив, що російські сили просунулися на 5-7 кілометрів ближче до Часового Яру "за невизначений період часу". Також він додав, що російські сили нещодавно почали проводити механізовані штурми в цьому районі.

Авдіївка

Також в ISW повідомляють, що росіяни під час боїв 4 лютого просунулися на схід від Авдіївки. Зокрема, геолокаційні кадри, опубліковані 3 лютого, показують, що російські сили нещодавно просунулися вздовж траси Н-20 на схід від Авдіївки.

Водночас р ечник української бригади, яка діє на Авдіївському напрямку, не підтверджує, що російські війська просунулися поблизу Степового (на північний захід від АвдіївАи) чи Авдіївського коксохімічного заводу.

" Позиційні бойові дії тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового, поблизу Авдіївського коксохімічного заводу на північно-західній околиці Авдіївки, поблизу ресторану "Царська охота" на південно-східній околиці Авдіївки, на захід від Авдіївки поблизу Тоненьке та Сіверне та на південний захід від Авдіївки біля с. Опитне, Первомайське, Невельське", - йдеться у звіті.

Мапа бойових дій на сході 5 лютого 2024. ФОТО: ISW

Мар'їнка

Окрім того, американські аналітики, посилаючись на геолокаційні кадри за 4 лютого, пишуть, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід від Мар’їнки.

"Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки. Російський мілблогер заявив, що російські війська, можливо, проводять "тактичну паузу" на південний схід від Новомихайлівки", - зазначається у звіті.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів, скільки території України перебуває під окупацією.

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