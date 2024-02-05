Скільки території України перебуває під окупацією: Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю національному італійському телеканалу Rai 1, під час якого відповів на головні запитання.

Президент під час спілкування з журналістом назвав відсоток української територї, яка наразі перебуває в окупації.

"Після двох років важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% національної території все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не може значно просунутися. Ми їх зупинили. Сьогодні країна знає, що таке війна, на жаль, багато сімей втратили близьких, є поранені і багато на фронті, але ми не одні, нам вдалося об’єднати світових лідерів", – сказав він.

"Перші дні війни були дуже різними, люди були дуже налякані. Спочатку був великий хаос, несподіване вторгнення, вночі напади на міста. Люди були шоковані. Тепер все по-іншому, ми почали захищати нашу землю та родини. У нас не було альтернативи", - додав президент.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні російськими військами окуповані 1877 українських населених пунктів.

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