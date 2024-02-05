Погода на сьогодні: синоптики попередили про небезпечні метеоявища

Сьогодні, 5 лютого, в Україні буде тепло, але хмарно з проясненнями.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

Температура вдень становитиме сьогодні +2...7℃, на Закарпатті та у південній частині потепліє до +6...11℃. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Крім Закарпаття, пориви досягатимуть 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями будуть до 25 м/с.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Київщині.

На Київщині буде хмарно з проясненнями, подекуди пройдуть дощ і мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви можливі до 17-22 м/с. Температура повітря вдень очікується в межах +2...7℃. У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть +4...6℃.

Раніше синоптикиня повідомила, коли до України прийде справжнє потепління. Більше про це читайте у новині.

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