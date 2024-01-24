Синоптик повідомив, коли до України знову повернуться морози

Протягом найближчих кількох днів в Україні прогнозують опади, тумани, ожеледицю на дорогах та місцями пориви вітру. Втім, наприкінці тижня стане прохолодніше, вночі у низці областей температура повітря опуститься до -10°.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича, повідомляє "Метеопрог".

У четвер, 25 січня, в Україні утримається нестійка погода: буде сніг, мокрий сніг та дощ, а на дорогах - ожеледиця. Вдень місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с. Температура повітря вночі від -3° до +2 °С, а вдень +1-6° тепла. На сході та в Карпатах буде прохолодніше: вночі 3-8° морозу, а вдень - близько 0°.

У п'ятницю, 26 січня, у регіонах будуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу. Подекуди - налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 2° морозу до 3° тепла, а вдень - від -1° до +4°..

У суботу, 27 січня, в областях очікується невеликий сніг. Подекуди будуть тумани, а на дорогах - ожеледиця. Температура повітря вночі 0...-5°, а вдень від -2° до +3°.

У неділю, 28 січня, очікується невеликий сніг та мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме 1-6° морозу, а у Карпатському регіоні та на крайньому півночі температура опуститься до -11°. Вдень по всій Україні стовпчики термометрів не покажуть вище 1° тепла.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач повідомив, коли до України прийде весняне тепло. Зазначається, що варто очікувати потепління аж в другій декаді лютого. Протягом місяця погода буде характеризуватися частими змінами температури.

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