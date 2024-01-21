Коли до України прийде весняне тепло: синоптик назвав період

В Україні варто очікувати потепління аж в другій декаді лютого. Протягом місяця погода буде характеризуватися частими змінами температури.

Про це повідомив народний синоптик Володимир Деркач, пише "Телеграф".

За його словами, початок лютого покаже себе невеликим похолоданням. Вночі очікується мінусова температура, а вдень близько 0° C. Далі вдень температура підвищиться, хоча ночі будуть здебільшого із знаком "мінус". Опади будуть помірні, в окремі дні досить вітряно, і така погода протримається до кінця декади.

Як прогнозує синоптик, у другій декаді лютого в окремі дні будуть спостерігатися досить сильні пориви вітру. Початок цієї декади пройде під знаком похолодання: різке зниження температури буде спостерігатися вночі, а вдень утримається досить помірна температура. Посиляться опади, а після цього температура знову знизиться на два-три дні. Кінець другої декади здивує різким потепління.

Раніше синоптикиня повідомила, що морозів в Україні вже не варто очікувати.

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