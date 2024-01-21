Когда в Украину придет весеннее тепло: синоптик назвал период

В этом году погода удивляет своей переменчивостью.

В Украине следует ожидать потепления только во второй декаде февраля. В течение месяца погода будет характеризоваться частыми изменениями температуры.

Об этом сообщил народный синоптик Владимир Деркач, пишет "Телеграф".

По его словам, начало февраля покажет себя небольшим похолоданием. Ночью ожидается минусовая температура, а днем около 0°C. Далее днем температура повысится, хотя ночи будут в основном со знаком минус. Осадки будут умеренные, в отдельные дни достаточно ветрено и такая погода продержится до конца декады.

Как прогнозирует синоптик, во второй декаде февраля в отдельные дни будут наблюдаться сильные порывы ветра. Начало этой декады пройдет под знаком похолодания: резкое понижение температуры будет наблюдаться ночью, а днем удержится довольно умеренная температура. Усилится осадки, а после этого температура снова снизится на два-три дня. Конец второй декады удивит резким потеплением.

Ранее синоптик сообщила, что морозов в Украине уже не стоит ждать.

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