Россияне усиливают наступление на Авдеевку — ISW

На юге Авдеевки российские войска продвинулись в районе ресторана "Царская охота" вдоль улицы Соборной и вдоль полосы деревьев на юго-западе населенного пункта Донецкой области.

Об этом свидетельствуют геолокационные кадры за 21 января, сообщил Институт изучения войны (ISW).

"Российские войска подтвердили наступление на юг и юго-запад от Авдеевки", — говорится в свежем отчете.

Российские войска, по данным аналитиков, продвигались по улицам Колосова и Лермонтова, сообщил украинский военный обозреватель Константин Машовец. В то же время в ISW не наблюдается визуальное подтверждение этого продвижения. Генштаб ВСУ эту информацию также не подтверждает.

В отчете отмечается, что на Авдеевском направлении идут позиционные бои. По данным экспертов, там действуют подразделения интернациональной Добровольческой бригады "Пятнашка" так называемой "ДНР" и формирование "Дика Дивизия".

"Российские оккупанты готовятся усилить активность на Авдеевском направлении и сконцентрировали в этом районе более 40 тысяч человек", — добавили аналитики.

Напомним, руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о больших потерях россиян в Авдеевке. По оценкам американской разведки, с начала наступления под Авдеевкой в октябре 2023 года россияне потеряли более 13 тыс. человек и 220 боевых машин.

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