Игнат назвал самые болезненные потери для армии РФ в Крыму

Уничтожение крейсера "Москва" в апреле 2022 года — это гениальная и лучшая операция Сил обороны Украины. Участие в ней приняли и воздушные, и военно-морские силы, а также Bayraktar приобщали.

Об этом в интервью "Фокусу" рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Этот крейсер – это то, что очень мешало, это флагман Черноморского флота, который содержал много аппаратуры, имел серьезные ударные функции. Уничтожить такой корабль было очень непросто. Но наши Силы обороны перехитрили их – это классика. Я думаю, что не один фильм будет снят по этой операции", — рассказал представитель ПС.

Кроме этого, Игнат отмечает важность нанесенных ударов ракетами StormShadow по разным объектам на территории Крыма. К примеру, по штабу Черноморского флота.

"Севастополь — это не "город русских моряков", это украинский город, поэтому удар был красноречивым. Уже подтверждены последствия: уничтожены пункты управления, убиты оккупанты. Уничтожение российской авиации на аэродромах — я не буду говорить кто, как и какими средствами. Уничтожение комплексов" "Триумф" с видео подтверждением. К этому присоединялись Силы специальных операций, ГУР — это не только Воздушные силы, но и все комплексы. И Гвардейское, и Джанкой, когда по поезду пришли боеприпасы", — рассказал представитель ПС.

Также Игнат подчеркнул, что о враге нужно избивать. Это логистика, обеспечение, базы, пункты управления, подчеркнул Игнатий.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал больше ударов по оккупантам в Крыму. Ведь нужно продолжать давление на страну-агрессорку. В частности, на полуострове.

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