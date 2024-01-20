"Я бы пошел": россиянин назвал три преимущества "СВО" – видео

У рядового россиянина спросили, какие он видит преимущества для того, чтобы пойти воевать до Украины. По его мнению, в подписании контракта сплошные плюсы, поэтому он охотно пошел бы служить в "зону СВО".

Видео обнародовал журналист Андрей Цаплиенко.

Три плюса идти на войну в Украину

По словам парня, прежде всего можно:

безнаказанно убивать людей, сражаясь "за свою Россию", мол, за это не посадят в тюрьму;

ловить, издеваться над "нацистами";

получать за все это деньги.

"Это очень хорошо, это придает гордости. Тебе еще и за это платят 2200 долларов. Ради такого, получать деньги, убивая людей... Это вроде бы неплохо, добро должно всегда побеждать. Да, я бы согласился пойти", – резюмировал гражданин РФ, мозги которого промыты пропагандой

Ранее в России "герой СВО" зарезал отца известного пропагандиста.

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