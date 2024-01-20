"Я бы пошел": россиянин назвал три преимущества "СВО" – видео

Аргументы парня помогают понять, насколько все плохо с молодым поколением в РФ.
У рядового россиянина спросили, какие он видит преимущества для того, чтобы пойти воевать до Украины. По его мнению, в подписании контракта сплошные плюсы, поэтому он охотно пошел бы служить в "зону СВО".
Видео обнародовал журналист Андрей Цаплиенко.
Три плюса идти на войну в Украину
По словам парня, прежде всего можно:
- безнаказанно убивать людей, сражаясь "за свою Россию", мол, за это не посадят в тюрьму;
- ловить, издеваться над "нацистами";
- получать за все это деньги.
"Это очень хорошо, это придает гордости. Тебе еще и за это платят 2200 долларов. Ради такого, получать деньги, убивая людей... Это вроде бы неплохо, добро должно всегда побеждать. Да, я бы согласился пойти", – резюмировал гражданин РФ, мозги которого промыты пропагандой
Ранее в России "герой СВО" зарезал отца известного пропагандиста.
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