В России "герой СВО" зарезал отца известного пропагандиста

В Московской области Российской Федерации обнаружено тело отца журналиста, временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы патриарха Кирилла, Владимира Легойды.

Об этом сообщает Mash.

Известно, что тело 90-летнего Романа Легойды обнаружили в овраге у дороги в населенном пункте Видное. На нем были обнаружены следы насильственной смерти.

"Предварительно, на него напали во время дневной прогулки с внуком — мужчина получил 18 колото-резаных ран", — говорится в публикации.

Другой Телеграмм-канал со ссылкой на источники сообщил, что убийца 90-летнего отца Владимира Легойды находился в розыске — он дезертировал из части Минобороны, недослужив контракт. Ранее он был завербован в отряд "Шторм Z" в колонии в Брянской области.

25-летний Адам Щербаков – уроженец Брянска, несколько раз был судим за разбои и ограбления. Осужденный подписал контракт с Минобороны РФ, несколько месяцев был штурмовиком, но поняв, что шансов на выживание почти нет, скрылся.

"Разгуливая в поисках денег, он в подмосковном магазине встретил пришедшего туда за хлебом 90-летнего Романа Легойду. Дезертир рассказал пожилому мужчине о своих "подвигах" во время СВО, "поплакался" на судьбу. Роман Легойда предложил подвезти его своей машиной, припаркованной рядом, в соседний магазин, как попросил Адам. По дороге Адам, угрожая ножом, потребовал деньги. С собой у Романа было 100 тысяч рублей, на которые он планировал купить близким подарки на Новый год. Мужчина сопротивлялся, тогда штурмовик Минобороны убил его", – говорится в сообщении.

В ГСУ СК России в Московской области сообщили, что по факту обнаружения на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе тела 90-летнего местного жителя с множеством колото-резаных ран возбуждено уголовное дело.

Священный синод РПЦ назначил сына Романа Легойды главой Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. В 2023 году Владимир Легойда попал в санкционный список Украины как лицо, "которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику".

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